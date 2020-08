Marsala, elezioni: ecco l’elenco dei (quasi) diciottenni che non potranno votare

Avere 18 anni, la maggiore età, e non poter votare alle elezioni amministrative. Per qualcuno è sfiga, per altri è la vita. Sono tanti i nostri giovani concittadini che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Marsala, ma che non potranno votare alle prossime elezioni amministrative di Ottobre, perché, per un soffio, non hanno la maggiore età. Il giorno convenzionalmente stabilito è quello del 4 Ottobre, la domenica in cui si voterà (si vota anche, lo ricordiamo, lunedì 5). Il Comune ha proceduto ad una revisione delle liste elettorali e ha escluso ragazze e ragazzi.

I ragazzi sono 100 esatti. Tutti nati, neanche a dirlo, nel 2002, da Domenico Abate ad Antony Zizzo. Qualcuno rimane beffato per un paio di giorni, come Biagio Daniele Indelicato, che fa 18 anni il 7 Ottobre. Un paio, invece, fanno 18 anni a cavallo tra il primo turno e l’eventuale ballottaggio del 20 e 21 …









