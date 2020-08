“Ma il cattolico Massimo Grillo cosa pensa dell’ordinanza di Musumeci?”

Con queste piccole note mi rivolgo al candidato Sindaco Massimo Grillo. Figlio d’arte, nella sua decennale, multiforme, ondivaga e contraddittoria carriera politica ha avuto un ruolo importante nella scena politica provinciale, e non solo.

Tralasciando, anche per ovvi motivi, la sua discesa in campo, ha saputo nel corso degli anni riconvertirsi, come non pochi, nell’agone politico suscitando e accattivandosi le simpatie anche di coloro che da sempre l’avevano “combattuto”. È stata sicuramente una genialata rifarsi al Santo Patrono nazionale, Francesco, creando Luci dal Mediterraneo per fare da sponda ai Paesi nord- africani. Altra genialata è stato il Patto Etico, da cui scaturisce lo scontro con Totò Cuffaro e l’uscita dall’UDC.

Trova visibilità nazionale tanto che il baffino lo spinge a candidarsi con il centrosinistra a Presidente della Provincia di Trapani. Nell’ultimo decennio, vista la sconfitta, ritorna nella casa madre del centrodestra e si candida a Sindaco, ma …









