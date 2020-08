Il guasto alla rete idrica a Trapani. Il Sindaco Tranchida: “E’ doloso”

Non è frutto del caso, o della rete vecchia e malandata, il guasto alla rete idrica che da giorni sta lasciando a secco gran parte di Trapani.

Ma, probabilmente, qualcuno lo ha fatto apposta. Lo dichiara il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che aggiorna anche sui lavori di ripristino.

Ecco cosa dice il Sindaco.

La verifica del danno effettuato stamane dai nostri tecnici e personalmente anche dall’Assessore Romano, nelle campagne del Mazarese, porta a pensare che il guasto alla condotta di Bresciana, che approvvigiona la Città di Trapani, sia di natura dolosa. Seguiranno, a tal proposito, denunce alle competenti autorità.

In ogni caso da ieri i nostri tecnici sono al lavoro per il ripristino del grave danno.

Circa il “piano B” dell’approvviggionamento idrico proveniente da Siciliacque si è riusciti ad assicurare al sistema idrico di Trapani nuova la normale erogazione. Questa …









