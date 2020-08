Giorgia Butera chiude domani a Mazara la Rassegna letteraria “Un Mediterraneo di Letture”

Ultimo appuntamento domani sera a Mazara del Vallo al Collegio dei Gesuiti, con inizio alle ore 21, per la Rassegna letteraria “Un Mediterraneo di Letture”, organizzata dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’ con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Mazara del Vallo e in collaborazione con le Librerie “Il Colombre” e “Lettera22”. Protagonista dell’incontro sarà Giorgia Butera, autrice, assieme a Tiziana Ciavardini, del libro “Hijab. Il Velo e la Libertà”.

Giorgia Butera, Sociologa della Comunicazione, Scrittrice ed Advocacy, dal 2014 è Presidente della Comunità Internazionale “Sono Bambina, Non Una Sposa”. Dal 2015 è Presidente di Mete Onlus. Dal 2019 è Presidente dell’OIDUR – Osservatorio Internazionale Diritti Umani e Ricerca. E’ stata insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il suo impegno internazionale a difesa dei Diritti Umani.

