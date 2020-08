Cosa sappiamo del positivo al coronavirus che è stato in vacanza a Pantelleria 

“State tranquilli, non c’è niente di ufficiale. Vi informerò io appena ci sono novità” aveva detto ieri il Sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo, a proposito della notizia di un giovane di Caltanissetta che era stato in vacanza a Pantelleria nei giorni scorsi e che è stato trovato positivo al coronavirus.

Il Sindaco, tanto per cambiare, non si è fatto più vedere nè sentire. Quindi per lui magari non è successo nulla.

In realtà però c’è la comunicazione ufficiale delle due Asp, quella di Caltanissetta, che ha confermato il caso, e quella di Trapani, che ha attivato tutti i controlli a ritroso per risalire ai contatti che l’uomo ha avuto a Pantelleria.

Il giovane è asintomatico. Ha fatto il tampone il 26 Agosto. E’ stato a Pantelleria dal 16 al 21 Agosto in un Bed and Breakfast. I cinque giorni di tempo passati dal …









