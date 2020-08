Coronavirus. Torna a Trapani la nave quarantena. Musumeci bocciato. Raddoppiano i contagi

Torna oggi a Trapani la nave quarantena Aurelia della Snav, affittata dal Ministero dell’Interno per ospitare i migranti che sbarcano sulle nostre coste.

La nave ha caricato 273 persone a Lampedusa. Di queste 60 sono positive al coronavirus. A Trapani aveva già fatto tappa, posizionandosi in rada, l’altra nave quarantena, la Azzurra, della Gnv. Per qualche ora era stata affiancata proprio dall’Aurelia, con grande polemica del Sindaco Giacomo Tranchida.

Le due navi, Aurelia e Azzurra, hanno di fatto svuotato l’hotspot di Lampedusa, con grande soddisfazione di Musumeci, che dice che il Ministero dell’Interno si è mosso solo dopo le polemiche suscitate dalla sua famosa ordinanza contro l’ “invasione” di migranti in Sicilia.

Morale della favola: il risultato di Musumeci è stato quello di spostare il problema da un posto all’altro.

Intanto ieri, come volevasi dimostrare, il Tar ha sospeso l'ordinanza del governatore della Sicilia, Nello Musumeci, con cui imponeva lo sgombero









