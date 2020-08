Coronavirus, positivo un turista di rientro da Pantelleria 

Positivo un turista che è stato a Pantelleria. Si tratta di un giovane di Caltanissetta.

Sono due i positivi al Coronavirus in provincia di Caltanissetta. Si tratta di un paziente di Gela proveniente dal Messico e un paziente di Caltanissetta, come dicevamo, proveniente da Pantelleria.

Il Sindaco di Pantelleria, Campo, dice che a lui non è arrivata nessuna comunicazione: “Non c’è nessuna notizia ufficiale” dice in una diretta su Facebook.



In totale sono 50 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, mentre salgono a 72 le persone ricoverate ma restano 10 quelle in terapia intensiva.

Intanto, cinque giovani palermitani si sono presentati ieri al pronto soccorso dell’ospedale Cervello, tre dei quali con una polmonite in corso. Tutti, anche una ragazza incinta, sono risultati positivi al Covid-19.









