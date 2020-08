Coronavirus, non ci sono nuovi positivi in provincia di Trapani. I contagiati sono 19

Sono sempre 19 i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Il bollettino di oggi dell’Asp non mostra variazioni sul conto dei contagiati.

Trapani e Marsala, con 6 contagiati a testa, sono le città al momento più colpite da questa nuova ondata di Covid-19.

Due positivi per Alcamo ed Erice, un contagiato si conta invece a Calatafimi, Valderice, Paceco.

Ieri sono stati effettuati quasi 140 tamponi. Non figura nelle statistiche provinciali invece il caso del giovane nisseno positivo al Covid-19 tornato da una vacanza a Pantelleria, come raccontiamo qui.









