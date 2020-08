Coronavirus, caso sospetto a bordo dell’aereo Ryanair per Pisa. Ecco cosa è successo

Momenti di apprensione per i passeggeri a bordo di un volo Ryanair diretto a Pisa. Mentre si trovavano a bordo dell’aereo in attesa del permesso per decollare dall’aeroporto di Londra Stansted, hanno visto entrare sull’aeromobile dei funzionari di polizia con tanto di tute protettive.

Uno dei passeggeri,come spiega il DailyMail, aveva da poco ricevuto un messaggio dall’autorità sanitaria britannica che confermava la sua positività al Coronavirus.

L’uomo e il suo compagno di viaggio sono stati quindi prelevati e trasferiti nell’area di isolamento dell’aeroporto. I loro sedili sono stati disinfettati e l’aereo (dopo un’ora e quaranta di ritardo) è decollato, direzione Pisa.

La compagnia aerea ha sottolineato in un comunicato che «entrambi i passeggeri hanno sempre indossato la mascherina e sono rimasti seduti sull’aereo solo per …









Leggi la notizia completa