Un uomo di 32 anni di Alcamo è rimasto gravemente ferito oggi pomeriggio all’interno del porto di Castellammare del Golfo in seguito allo scoppio del motore di un’imbarcazione che stava riparando.

L’uomo stava effettuando dei lavori al motore quando, per cause da accertare, c’è stato lo scoppio.

Il 32enne è riucito a gettarsi in acqua ma ha riportato delle gravi ustioni ed è stato trasportato in elicottero presso il centro grandi ustionati di Palermo.









Leggi la notizia completa