Sarebbe stato il serbatoio della benzina di una piccola imbarcazione ad esplodere, oggi, nel porto di Castellamare del Golfo.

Secondo le notizie apprese, la piccola barca stava rientrando nel porticciolo quando, improvvisamente, è esplosa.

Le due persone a bordo si sono gettate in mare subito dopo l’esplosione, ma una è stata raggiunta dalle fiamme.

A dare soccorso un diportista.

I due feriti, poco dopo, sono stati trasferiti in elisoccorso all’Ospedale Civico di Palermo nel Centro Grandi Ustionati. Si tratterebbe di due meccanici alcamesi.The post Castellammare, barca esplode in porto first appeared on Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, news, eventi e curiosità.









Leggi la notizia completa