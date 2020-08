Rocambolesco incidente intorno alle 19 sulla via Mare a Campobello di Mazara. Secondo le prime informazioni, il traffico è stato regolato dalle forze dell’ordine, il sinistro ha visto coinvolto diversi veicoli. Nessuna notizia per quanto riguarda eventuali feriti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO











Leggi la notizia completa