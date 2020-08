Bonus nonni, come richiedere fino a 2 mila euro

Il bonus baby sitter, ribattezzato bonus nonni dopo che l’Inps con la circolare 73 del 17 giugno ha chiarito che gli importi potevano essere usufruiti anche dai familiari purché non residenti sotto lo stesso tetto del nucleo familiare beneficiario, offre la possibilità di presentare una domanda per ottenere un sostegno economico per i nuclei familiari con minori fino al 12° anno di età.

Introdotto inizialmente con il decreto legge “Cura Italia” con un budget previsto di 600 euro, è poi stato esteso ad un valore complessivo di 1.200 euro o 2 mila per gli operatori sanitari, della sicurezza, difesa e soccorso pubblico. I termini per presentare la richiesta scadono il 31 agosto.

Il bonus è alternativo al congedo parentale retribuito al 50% previsto in seguito all’ emergenza Covid-19 e viene riconosciuto ai genitori con figli minori di 12 anni purché nessuno nel nucleo familiare benefici di …









Leggi la notizia completa