Aiuti per 19 milioni di euro ai Comuni trapanesi

19 milioni di euro per i Comuni della provincia di Trapani. La somma verrà stanziata dalla Regione Siciliana come “ristoro” per i mancati introiti collegati all’esenzione dei tributi locali per aiutare imprese e commercianti in difficoltà nella ripresa. Ad esempio l’esenzione del suolo pubblico.

Da Palermo giunge notizia che i 19 milioni per i 24 comuni trapanesi sono solo una prima parte di altri sussidi che dovranno arrivare per far rifiatare le casse dei Comuni.

I fondi verranno suddivisi tra i Comuni seguendo tre parametri: il 75 per cento in base alla popolazione, il 20 per cento sugli operatori economici ed il 5 per cento sui trasferimenti del 2019. Tra i comuni più grandi, ad esempio, Marsala ottiene quasi 3,7 milioni di euro, Trapani 2,8 milioni, Mazara 2 milioni.









Leggi la notizia completa