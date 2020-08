Trapani, rubato portafogli ad un uomo. Ritrovati soltanto i documenti

Nel pomeriggio di oggi, presso la Questura di Trapani, è stata depositata una denuncia relativa al furto di un portafogli nero da uomo contenente, tra gli altri, documenti e bancomat. Non è noto se vi fosse anche denaro contante.

Da quanto si apprende, attorno alle 18.00 in Via Virgilio all’altezza della succursale dell’istituto Rosina Salvo, la tessera sanitaria ed un altra carta magnetica sarebbero state ritrovate. Nessuna traccia di tutto il resto.

Gli oggetti ritrovati sono stati consegnati in Questura per essere consegnati al legittimo proprietario.









