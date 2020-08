Trapani, il guasto alla rete idrica. Comincia ad arrivare l’acqua

Ci sono novità sulla grave rottura della conduttura idrica che ha lasciato senza acqua buona parte della città di Trapani.

Dal Comune infatti fanno sapere che grazie ad un ulteriore supplemento di acqua proveniente da Siciliacque la cui portata è passata a 122 litri al secondo, oggi l’erogazione idrica è stata effettuata quasi normalmente in tutta la parte nuova della città.

Grazie all’aumento di pressione domani, nel centro storico, la distribuzione dovrebbe avvenire senza difficoltà, fanno sapere sempre dal Comune in merito all’emergenza idrica che ormai da giorni sta mandando in tilt i cittadini.

Continuano invece i lavori alla condotta fognaria, nel tratto di via Marsala. E’ stata installata la nuova tubazione e si prevede entro il fine settimana di rimettere tutto in pressione, anche al fine di evitare ulteriori sversamenti a mare.









