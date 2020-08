Sicilia, il settore lapideo ostaggio della burocrazia

Oltre 900 pratiche sono in attesa di essere esaminate dall’Assessorato regionale Territorio e ambiente per un totale di investimenti bloccati che supera abbondantemente i 2 miliardi di euro e, di queste, 140 sono quelle relative al settore lapideo siciliano.

Nello specifico, si tratta delle richieste inoltrate al Servizio 1 Via-Vas, con particolare riferimento alle “Autorizzazioni uniche ambientali” e alle “Verifiche di assoggettabilità”, espletate da una commissione costituita ah hoc per accelerare i tempi, la Commissione tecnica specialistica (Cts). Il risultato, ahimè, per il settore lapideo in particolare è però di appena 24 pratiche esaminate negli ultimi 10 mesi contro le 47 vagliate da agosto 2018 a maggio 2019. Di queste, quelle esitate positivamente sono circa una decina. In sintesi, negli ultimi 10 mesi è stato dato il via libera al 23% delle pratiche autorizzate nei precedenti 10 mesi. Un ennesimo schiaffo all’economia di una regione già in fase di …









