Selinunte rinasce! Meraviglioso Parco per l’omaggio a Fellini

Selinunte rinasce. Per la rassegna “Crepuscoli al Selinus” il Parco Archeologico si è presentato agli ospiti degli appuntamenti serali in una veste completamente rinnovata. Modalità di accesso chiare e percorsi tra le rovine chiaramente indicati da una sobria illuminazione in piena sinergia con l’illuminazione tecnica di tutte le strutture monumentali.

Non esiste altro luogo al mondo che possa accogliere gli ospiti con tanta magnificenza. Per raggiungere il teatro dove ieri sera è stato omaggiato il grande Federico Fellini si passa tra il maestoso Tempio di Hera, i resti del tempio F e la magica atmosfera che regalano le rovine del Tempio G, adesso finalmente liberato dalla vegetazione infestante.

Con i diversi cantieri dell’area monumentale, messi in campo dal direttore del Parco, l’Arch. Bernardo Agrò, ha attivato quel processo di recupero da lui stesso definito “Restauro filologico della Museografia di …









