Scuola, è caos su trasporti e mascherine 

Mancano poco più di due settimane alla ripresa delle lezioni, meno di cinque alla riapertura con i corsi di recupero.

Cliccando qui potete scariccare il documento dell’Istituto Superiore di Sanità con tutte le indicazioni per la riapertura.

Qui raccontiamo come si stanno organizzando le scuole a Marsala.

***

Un deciso «no» alle mascherine in classe e un avvertimento: «impossibile ripartire così senza evitare il caos dei trasporti, perché in molti rischiano di non raggiungere istituti o luoghi di lavoro». È un dialogo difficile quello tra Regioni e governo, che non hanno ancora trovato la quadra su scuolabus e dispositivi di protezione in vista dell’inizio delle lezioni e della ripresa delle attività.

Dopo il vertice dei governatori con i ministri Boccia, De Michelis, Speranza e Azzolina, emerge la necessità di un coordinamento permanente, in particolare sul nodo del trasporto pubblico locale …









