 Processo per stalking e danneggiamenti: parte civile appella l’assoluzione per il secondo reato

MARSALA – L’avvocato Francesco Vinci ha presentato appello (ai fini civili) alla sentenza con cui, lo scorso 5 febbraio, il gup di Marsala Riccardo Alcamo ha condannato il 53enne petrosileno Girolamo Salvatore Barraco a 8 mesi di reclusione per stalking, assolvendolo però da due imputazioni per danneggiamenti.

E proprio contro le due assoluzioni l’avvocato Vinci, legale di parte civile per un ex poliziotto in pensione (B.D.D., di 65 anni, marsalese), ha fatto ricorso in appello. L’ex poliziotto e la sua compagna (“ex” del Barraco) N.T., 49 anni, romena, sono state le vittime degli atti persecutori.

I due danneggiamenti contestati dall’accusa erano l’incendio doloso dell’auto di B.D.D. e il danneggiamento della porta d’ingresso dell’abitazione al piano terra di Marsala presa in affitto dalla coppia.

La vicenda ha inizio nel gennaio 2019, quando …









