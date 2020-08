Partanna, 1,3 milioni di euro per il recupero dell’antico “Stazzuni”

Lo “Stazzuni” di via San Biagio a Partanna tornerà a vivere grazie al finanziamento dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana che ha destinato 1 milione e 300 mila euro con fondi POC 2014-2020 al suo recupero.

Lo “Stazzuni del signor Liotta”, oggi di proprietà comunale, era il luogo in cui si lavorava l’argilla per la produzione di tegole, mattoni e contenitori e costituisce ancora oggi l’unica testimonianza locale di questa attività tradizionale. I manufatti prodotti s‘indicavano come Rrobba di stampa (tegole e mattoni) e Rrobba di torniu (vasellame).

Per la notevole importanza dal punto di vista etno-antropologico il complesso produttivo, che risale ai primi anni del novecento ed è rimasto in funzione fino al terremoto del 1968, è stato sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani già nel 1991.

