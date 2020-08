Negativo il tampone del marittimo della Liberty Lines a Trapani 

Un sospiro di sollievo. E’ quello che tira la compagnia di navigazione Liberty Lines, al centro di diverse polemiche su distanziamento e misure anti – covic per i passeggeri. Martedì, infatti, un dipendente della compagnia era risultato positivo al test sierologico. Da lì ultieriori accertamenti, e oggi la compagnia annuncia che il tampone sul marittmo è negativo.

Del caso sospetto ne avevamo parlato qui.

Con l’occasione Liberty Lines fa sapere che nessuno dei suoi marittimi è risultato positivo al Covid-19. Gli esami effettuati per un caso sospetto hanno infatti dato esito negativo, per fortuna, così come quelli a cui, in via cautelativa, si sono sottoposti gli altri membri facenti parte dello stesso equipaggio.

La compagnia ribadisce inoltre che, sempre contrariamente a quanto pubblicato da alcuni, nessuno dei mezzi navali della flotta è mai stato fermato a causa dell’emergenza Covid-19. Tutti infatti sono sempre rimasti …









Leggi la notizia completa