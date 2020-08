Migranti: ko di Musumeci. Bocciata la sua ordinanza 

Come volevasi dimostrare.

Il Tar ha sospeso l’ordinanza del governatore della Sicilia, Nello Musumeci, con cui imponeva lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza per migranti per motivi sanitari. Accolta dunque la richiesta presentata dal Viminale. Il tribunale amministrativo si riunirà in camera di consiglio il 17 settembre per discutere nel merito.

Il governatore: “Il giudice non ci ha nemmeno ascoltato” “Quella adottata dal magistrato del Tar di Palermo è una decisione cautelare che non condividiamo e che è stata assunta senza neppure ascoltare la Regione, come può essere concesso a richiesta della parte e come noi abbiamo formalmente chiesto, non avendo potuto depositare le nostre difese”. Così il governatore Musumeci commenta, su Facebook, la sospensiva del Tar. E sottolinea che “se in pochi giorni sono stati trasferiti oltre 800 migranti, è la dimostrazione che serve denunciare il problema ad alta voce”.









Leggi la notizia completa