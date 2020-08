Mazara, sbarco di migranti nella “colmata B” vicinissima al porto. Effettuati controlli anti-covid19  

Le buone condizioni meteo marine di questi giorni hanno favorito l’approdo questa mattina di un’altra piccola imbarcazione con a bordo migranti nelle coste mazaresi.

Il fatto curioso è che il piccolo natante in legno, di circa 5 metri, è approdato proprio a pochissime centinaia di metri dal porto peschereccio di Mazara del Vallo. Erano circa le 7,45 quando alla centrale operativa della stessa Capitaneria di porto è sopraggiunta la segnalazione da parte di un cittadino che appostato, forse per pescare, in un tratto della costa compresa fra lo stesso porto mazarese e la “colmata B” ha visto procedere verso la riva un barchino, non facilmente individuabile con i radar, con a bordo una decina di migranti

Sbagliando la rotta il barchino è attraccato proprio al braccio della stessa colmata. Un po’ smarriti i migranti, 13 uomini tutti tunisini, sono stati intercettati e fermati dagli …









