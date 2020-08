Mazara, Francesca Prestia in Concerto

Questa sera alle ore 21,30 al Collegio dei Gesuiti, con ingresso libero fino ad esaurimento posti, concerto della cantante Francesca Prestia nell’ambito del progetto artistico “Mare nostrum – Donne del Sud” promosso dal coordinamento provinciale di “Libera – Associazioni nomi e numeri contro le mafie” con il patrocinio del Comune.

“Mare Nostrum” – spiegano gli organizzatori – è il risultato di una ricerca che ha per oggetto il Mediterraneo di oggi: un mare nostrum che oggi è diventato sinonimo di sofferenza, dolore e strazio. Un mare nostrum di donne, di migranti che non sempre giungono alla meta prefissata. Francesca Prestia con le sue canzoni, accompagnate dai suoi innumerevoli strumenti musicali (chitarrina battente, flauto traverso, tammorra, glockenspiel) rappresenta la voce delle donne per le donne col tentativo innovativo di andare alla ricerca di volti, fatti, sentimenti, azioni, che …









