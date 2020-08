Marsala, Daspo urbano per il parcheggiatore abusivo dell’ospedale

Daspo urbano per il parcheggiatore abusivo dell’ospedale di Marsala. La Questura di Trapani ha emesso il provvedimento, l’ennesimo, per la durata di un anno nei confronti di un uomo, S.A., classe 69, sopreso in più occasioni a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo nei pressi dell’ospedale di via Salemi.

L’uomo non è nuovo a questo tipo di provvedimenti. In passato ha ricevuto due ordini di allontanamento proprio da quella zona e sanzionato.

Alle sue spalle ci sono anche diversi precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio ed è stato sorvegliato speciale di pubblica sicurezza. Con il Daspo urbano gli viene vietato l'accesso ad aree pubbliche, come piazze, che possono attirare lo stazionamento di parcheggiatori abusivi, nonché alle vie adiacenti le stesse. L'eventuale violazione di tale disposizione sarà punita con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e









