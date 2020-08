Lampedusa, altra morte in mare di un pescatore. Nota di Uila Pesca

La Uila Pesca esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia di Giovanni Bono, il pescatore tragicamente scomparso in mare mentre era a lavoro, a seguito di un incidente che ha causato l’affondamento del peschereccio Valeria 2°.

In pochi mesi è l’ennesimo incidente mortale che si verifica in un settore che, pur essendo considerato dall’organizzazione internazionale del lavoro tra i più pericolosi, attende ancora, da ben 12 anni, l’emanazione dei regolamenti attuativi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e che, quindi, vive in un limbo normativo che, oltre a prevedere molteplici e ridondanti adempimenti, non consente di affrontare efficacemente il problema della sicurezza a bordo dei pescherecci.

Sono cose che Fai, Flai e Uila pesca ripetono, inascoltate, da anni, come anche l’esigenza di un piano di ristrutturazione della flotta peschereccia, tra le più vetuste in Europa e …









