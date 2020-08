La morte di Gioele e la mamma. Restano tanti misteri aperti 

Sono ancora tanti, troppi, i misteri sulla morte del piccolo Gioele e della mamma Viviana Parisi. Ieri c’è stata l’autopsia sul corpo di Gioele, che non ha risolto i dubbi sulle cause della sua morte, ma ne ha aperto altri, tanto che dei controlli sono stati fatti anche sull’auto della madre. Accertamenti irripetibili di tipo biologico sono stati eseguiti dalla polizia scientifica di Palermo proprio sull’Opel Corsa di Viviana Parisi. Li ha disposti il Procuratore di Patti su sei campionature effettuate il 6 agosto scorso sull’auto della donna per verificare l’eventuale presenza di profili genetici ed eventuali future comparazioni. Esami che, aggiunti a particolari emersi dall’autopsia sul bambino, fanno riprendere quota alla tesi che Gioele possa essere rimasto ferito mortalmente nell’incidente stradale sulla A20.

