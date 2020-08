Incendio sulle montagne di Custonaci. Interviene l’Aeronautica di Trapani

Ancora un incendio nelle montagne della provincia di Trapani, esattamente nel territorio di Custonaci, è avvenuto ieri.

Incendio che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco e la forestale. E’ intervenuto anche un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) di Trapani per completare l’estinzione dell’incendio boschivo.

Una sortita di volo di 2 ore per un totale di 15 sganci e 12000 litri d’acqua. Il decollo è avvenuto alle ore 17:40. A termine della sortita, l’equipaggio è rientrato alla base aerea di Birgi dove ha terminato, per la giornata odierna, la prontezza per il servizio antincendi.

L’ordine di decollo è giunto dal C.O.A. (Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico (FE), in coordinamento con la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione Sicilia.









