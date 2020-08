Incendio distrugge lo yacht LADY MM al largo della costa sarda.

Una dozzina di persone salvate. Il video dei soccorsi della Guardia Costiera

Il 25 agosto, almeno 17 tra passeggeri e membri dell’equipaggio, sono stati salvati da uno yacht in Italia che ha preso fuoco e alla fine è affondato. Le riprese video mostrano nuvole di fumo provenienti dallo yacht prima che alla fine fosse sommerso nell’acqua. La nave ha lasciato Capri, in rotta verso Porto Cervo, in Sardegna. Lo yacht, ha inviato un messaggio di soccorso alle 6 del mattino, che è stato raccolto dalla Guardia Costiera di Olbia. “Lady MM”, è una nave da diporto costruita nel 2003, lunga 48 metri e larga 9 metri con un pescaggio attuale di 3.0 m, che naviga attualmente sotto bandiera della Cayman Islands. era partita da Monaco il 9 giugno. Le attuali coordinate dove è affondata 48 ore fa la nave sono: 40.47189 N/10.91841 E. Ecco il video::









