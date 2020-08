In tanti a Marsala per la manifestazione contro il “registro dei bambini mai nati” 

In centinaia a Marsala hanno partecipato all’iniziativaindetta dai centri anti violenza Casa di Venere e Metamorfosi per manifestare contro la delibera approvata dal Consiglio comunale della città lo scorso 12 agosto riguardante l’istituzione di un “registro dei bambini mai nati”.

Insieme alle diverse associazioni del territorio, fra cui il circolo Arci Scirocco, anche le femministe di Non una di meno Palermo.

“Sostituire la dicitura scientifica “prodotto abortivo” con quella romantica di “bambino mai nato”, suggerisce l’idea che una donna che decide di abortire commette un omicidio anche nel caso in cui si tratti di un aborto spontaneo. Ecco che le donne che decidono di porre fine ad una gravidanza vengono colpevolizzate perché rifiutano il loro destino biologico rinnegando la dicotomia donna/madre. Allo stesso modo le donne che subiscono aborti spontanei vengono caricate della vergogna di non essere state in grado di diventare madri. L’ assurdità dell’ …









