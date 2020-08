Fiamme in un cortile a Castelvetrano, intervento dei VVF

Fiamme in via Savonarola a Castelvetrano. Stanotte il fuoco si è sviluppato all’interno di un cortile dove si affacciano alcune abitazioni private. All’esterno erano ammassati materiali plastico e alcuni pezzi meccanici di ciclomotori. Le fiamme hanno avvolto tutto quanto si trovava nel cortile, mettendo a rischio anche i prospetti di alcune abitazioni vicine. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelvetrano. Sono in corso indagini per accertare l’origine dell’incendio.

