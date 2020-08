Ente Luglio Musicale, va in scena la “Norma” di Bellini

Venerdì 28 agosto e in replica il 30 agosto, alle ore 21.00, va in scena al Teatro open air “Giuseppe Di Stefano” a Trapani, Norma, il capolavoro di Vincenzo Bellini, una delle opere più popolari del teatro lirico italiano.

Il suo successo e, in particolare, dell’aria “Casta diva”, destinata a diventare uno dei brani lirici più celebri di tutti i tempi è legato a quello della sua interprete più famosa, Maria Callas, che ne fece uno dei suoi ruoli simbolo.

La regia e le scene sono di Raffaele Di Florio, e i costumi di Lucia Imperato.

Il M° Andrea Certa sarà sul podio dell’Orchestra e Coro del Luglio Musicale Trapanese, quest’ultimo preparato da Fabio Modica.

Protagonista un cast di alto livello. A vestire i panni di Norma, la sacerdotessa dei Druidi …









