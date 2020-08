Energia. Nuova certificazione per la Sea di Favignana

Un nuovo, importante riconoscimento per la SEA di Favignana, destinataria della certificazione UNI EN ISO 14001: 2015, che attesta l’efficacia della gestione ambientale in relazione alla sostenibilità.

Un risultato significativo per la Società Elettrica che svolge attività di produzione e distribuzione di energia su tutto il territorio di Favignana, isola delle Egadi, in provincia di Trapani.

La norma della certificazione appena ricevuta, specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che un’organizzazione può utilizzare per migliorare le proprie prestazioni e attività all’insegna della responsabilità.

Nello specifico, SEA ha sempre puntato sulla sostenibilità quale pilastro della tutela ambientale, fondamentale per salvaguardare il territorio ed elevare la qualità della vita della popolazione.

La certificazione è stata ottenuta dopo la valutazione della documentazione del sistema di gestione da parte di SGS, leader nei servizi di ispezione, verifica e analisi,









