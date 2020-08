  Covid e scuola. Tante incertezze, banchi singoli e mascherine. Così si stanno organizzando a Marsala

In attesa dei banchi. Alle prese con spazi da reinventare e da cercare. I test sierologici per docenti e personale. Le scuole si preparano tra mille difficoltà, e incertezze, al ritorno in classe nell’epoca del Coronavirus.

Linee guida e regolamenti che circolano da settimane. Ma sono ancora molti i nodi da sciogliere, soprattutto su mascherine e trasporti. Ieri una delegazione di governatori regionali in un vertice con alcuni ministri ha dato un secco “no” alle mascherine in classe e un avvertimento: “impossibile ripartire così senza evitare il caos dei trasporti, perché in molti rischiano di non raggiungere istituti o luoghi di lavoro”.

E se a livello nazionale si discute ancora in Sicilia e in particolare a Marsala le scuole attendono il dafarsi, aspettano i banchi, e cercano in ogni caso di organizzarsi come meglio possono per un ritorno in classe in assoluta sicurezza.

I dirigenti …









