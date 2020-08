Coronavirus, giovane mazarese asintomatico dopo esser tornato in Qatar dove lavora

Un ragazzo mazarese di circa 22 anni sembrerebbe esser risultato positivo al covid-19 al suo ritorno in Qatar, ove lavora nel campo della ristorazione, dopo aver trascorso le sue vacanze a Mazara del Vallo e ad Ischia a cavallo di Ferragosto.

La notizia circolata da ieri sera a Mazara del Vallo ha fatto il giro della Città, probabilmente attraverso whatsapp e sui social, dopo che il ragazzo era risultato positivo ma asintomatico. Purtroppo come spesso accade in questi casi si è creato molto allarmismo e panico con false “indiscrezioni” sul caso.

Non è chiaro come il giovane possa aver contratto il virus. Prima di ripartire per il Qatar sembra che lo stesso si sia pure recato a Palermo (ove esisterebbe un piccolo focolaio).

Stretti parenti del ragazzo, appresa la notizia, dallo stesso, avrebbero effettuato l’esame sierologico che però è risultato negativo. Per maggiore sicurezza avrebbero …









