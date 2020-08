Bonus Giardino, ecco come ottenere fino a 5mila euro

Il bonus verde 2020 è una delle agevolazioni fiscali previste per chi esegue lavori di ristrutturazione di giardini, balconi e terrazzi e non solo. Grazie al decreto Milleproroghe, infatti, è stata confermata anche per il 2020 la possibilità di fruire del beneficio fiscale di detrazione Irpef del 36% in caso di interventi di sistemazione a verde di terrazzi e giardini. Tale bonus sarà valido per tutti i lavori effettuati a partire dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre dello stesso anno e andrà ad aggiungersi alle altre agevolazioni sulla casa già previste.

L’agevolazione ricopre tutte quelle sistemazioni a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino …









