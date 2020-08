Bongiorno nel Gruppo tecnico Credito e Finanza di Confindustria

Gregory Bongiorno, vicepresidente di Sicindustria e di Cisambiente, è stato nominato componente del Gruppo tecnico Credito e Finanza di Confindustria nazionale per il biennio 2020-2022.

“È un impegno e una responsabilità – commenta Bongiorno – che ho deciso di accettare mettendomi, ancora una volta, a disposizione delle imprese associate. Il gruppo di cui sono stato chiamato a far parte avrà l’obiettivo di individuare strategie di intervento volte a favorire l’accesso delle imprese al credito bancario e alle fonti finanziarie alternative, nonché al rafforzamento della loro struttura finanziaria. Un compito di particolare rilevanza nell’attuale fase di vita del Paese che impone sia una visione di emergenza, da concretizzare in proposte per la prossima legge di Bilancio che rappresenterà uno snodo cruciale per la tenuta e la ripresa del nostro sistema produttivo, sia una visione a più lungo spettro …









Leggi la notizia completa