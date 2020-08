Aspiravo a diventare Papa, ma mi candido. 10 idee (serie!) per Marsala

Ho deciso dopo un’attenta riflessione e l’apparizione del fu defunto CAF, Craxi, Andreotti, Forlani., mi candido.

Sinceramente avevo altre aspirazioni, il soglio pontificio. Il sommo mi ha riferito che dall’al di là non puo tanto e per adesso devo accontentarmi di diventare consigliere comunale, forse addirittura presidente del consiglio. Per la presidenza molto dipenderà dal programma che proporrò alla cittadinanza, impresa ardua guardando i predecessori. Ma posso farcela “conditio sine qua non” è che per realizzarlo necessito del doppio mandato, i poteri forti mi ostacoleranno, cito capitan Harlock, Goldrake e Heidi.

Il programma farà la differenza lo esplicherò in 10 proposte

1) istitutizione del registro “cervelli mai nati”, iscrizione obbligatoria

2) impianto del pensiero in sostituzione del biometano

3) istituzione in consiglio comunale della”consecutio temporum”

4) istituzione in consiglio comunale dell’analisi grammaticale

5) istituzione in consiglio comunale dell’analisi logica

6)affissione a sala delle lapidi della coppa S. Giovanni

7) Marsala …









