Anna Grassellino e le scienziate italiane che conquistano il mondo

La scienziata marsalese Anna Grassellino guiderà il nuovo centro di calcolo quantistico al Fermilab di Chicago. Ne abbiamo parlato ieri su Tp24.

Ecco cosa scrive oggi Elena Dusi su Repubblica:

Le chiamano scienze dure: matematica, fisica, ingegneria. E serve un impegno enorme, per arrivare ai vertici. Anna Grassellino da Marsala, classe 1981, ne è un esempio. Il suo campo è la superconduttività a radiofrequenza. Il Department of Energy americano le ha appena messo in mano 115 milioni di dollari per realizzare il nuovo centro di calcolo quantistico che si chiama Superconducting Quantum Materials and Systems Center, Sqms per dirlo in modo semplice. «Di centri come questo, gli Stati Uniti ne hanno 5» spiega lei. «Gli altri 4 sono diretti da uomini». Fare ricerca nel calcolo quantistico non è solo complicato dal punto di vista tecnico. È anche delicato dal punto di vista geopolitico. Calcolatori che …









Leggi la notizia completa