Altro stage per il Marsala Futsal

Riflettori ancora puntati sui giovani per il Marsala Futsal che questo pomeriggio, 27 agosto 2020, di concetto con la Cantera Pianto Romano, darà il via al secondo stage di selezione giovanile, riservato ai nati negli anni 2002 – 2003 – 2004 – 2005 e 2006.



Alle 18:30 presso il Centro sportivo di Pianto Romano a Marsala, i tecnici delle due società, uniti in questo progetto giovanile interamente dedicato al calcio, saranno pronti a svolgere una seduta di allenamento dimostrativa a tutti coloro che prenderanno parte allo stage.



I candidati ammessi allo stage dovranno essere muniti di borraccia d’acqua potabile personale, abbigliamento sportivo personale con scarpe adatte per l’erba sintetica e di un documento di riconoscimento valido. Per ogni altra informazione in merito sarà possibile contattare il responsabile dello Stage, Sergio Alagna al numero 3923528735 o il Marsala Futsal attraverso la messaggeria e i recapiti delle pagine …









