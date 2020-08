Trapani senz’acqua, gli aggiornamenti 

Arrivano alcuni aggiornamenti sui lavori in corso per riparare la condotta idrica di Trapani che ha avuto una grave rottura che sta lasciando a secco tre quarti della città.

Il Comune di Trapani ha dato incarico ad una ditta specializzata che, attraverso gli escavatori, provvederà a capire e valutare l’entità del danno che è stato localizzato nel territorio di Campobello di Mazara.

Allo stato attuale, pertanto, da Bresciana l’erogazione è azzerata. Da Siciliacque, comunque, arrivano al cisternone di San Giovannello circa 105/110 litri di acqua al secondo.

In tal modo si mitigherà il disagio nell’erogazione almeno per la parte nuova della città. Il centro storico, essendo piu’ lontano da San Giovannello, probabilmente non avrà la giusta pressione per ricevere l’acqua.

E’ esonerata dal disagio idrico la zona delle frazioni Nord.









