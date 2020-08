Tragedia nel mare in Sicilia: giovane sub muore dopo immersione 

Un sub di 28 anni, Alessandro Bivacqua, è morto nella notte durante una immersione a Scalerta Zanclea, vicino Messina.

L’uomo, di professione pizzaiolo, era impegnato in una battuta di pesca quando ha accusato un malore.

Il cadavere del sub è stato recuperato all’alba.

A fare l’allarme è stato un amico che si trovava con la vittima. Pare che Bivacqua si sia sentito male ma nonostante l’aiuto del compagno è morto annegato.

Sarà l’autopsia a stabilire l’esatta causa della morte del giovane che lascia la moglie ed una bimba.









