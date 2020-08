 Palermo, vende fauna protetta sul web. Intervento dei Carabinieri Forestali

Un venditore di Cardellini, specie particolarmente protetta dalla legislazione nazionale e comunitaria, che con tranquillità esponeva in un noto sito di vendite online. L’uomo, residente nelle immediate vicinanze di Palermo, è stato rintracciato e denunciato dai Carabinieri Forestali. Al bracconiere sono stati sequestrati numerosi Cardellini che, stante quanto evidenziato dal CABS e dalle indagini degli stessi Carabinieri, sarebbero stati pubblicizzati con una terminologia tipica degli uccellatori palermitani utile ad evidenziare la cattura in natura.

I Carabinieri sono intervenuti a seguito di opportune indagini, con il Centro Anticrimine Natura di Palermo e il Nucleo Cites.

Secondo il CABS, l’associazione di volontari specializzati in antibracconaggio, le vendite online di fauna selvatica sono sempre più in aumento. ” Per tale motivo – hanno affermato i protezionisti – confidiamo nella collaborazione con i Carabinieri Forestali specie in determinati “punti caldi” del nostro paese e tra questi proprio la Sicilia e Palermo in …









