Miss Italia 2020, trenta candidate alla selezione di Valderice

Uno scenario fantastico per una selezione regionale di Miss Italia con 30 candidate pronte a sfoggiare tutte le loro qualità per conquistare il titolo di “Miss Valderice” e le altre fasce in palio.

Al Teatro Comunale “On. Nino Croce” di Valderice la ventenne mazarese, Enza Maria Perricone, ha conquistato la coroncina simbolo di sovranità e bellezza della serata dopo aver attirato dal primo momento l’ attenzione della giuria che alla fine non ha avuto alcuna esitazione sulla sua elezione. Un meritato secondo posto per la petrosilena Alessia Bilello di 18 anni che ha ottenuto la fascia di Miss Rocchetta Bellezza.

Terza sul podio Dalia Genco, ventenne castelvetranese. In quarta posizione con la fascia “Bee Much” la ventiquattrenne Silvia Messina proveniente da Favara. Quinto gradino della classifica per la marsalese Anna Trapani di 22 anni. Sesta classificata Serena Marino, diciottenne di Santa …









Leggi la notizia completa