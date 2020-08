Marsala, una manifestazione per dire “No” al Registro dei bambini mai nati

Un sit-in per dire No al “Registro dei bambini mai nati” di Marsala. I centri antiviolenza La Casa di Venere e Metamorfosi di Marsala, con la collaborazione di diverse associazioni, decidono di manifestare contro la delibera avanzata dalla consigliera Giusi Piccione ed approvata dal Consiglio comunale di Marsala sull’istituzione di un “registro dei bambini mai nati”.

Una delibera ritenuta lesiva della sfera emotiva femminile e del diritto di autodeterminazione della donna. Durante la manifestazione si susseguiranno gli interventi delle diverse associazione aderenti. L’iniziativa è in programma oggi mercoledì 26 agosto 2020 dalle ore 19:00 in Piazza della Repubblica.









