Marsala, poliziotto salva una bambina di quattro anni allo Stagnone. Encomio 

Un poliziotto ha salvato una bambina di quattro anni che stava annengando allo Stagnone. E ha ricevuto un encomio da parte del Sindaco di Marsala.

Il Sindaco ha ricevuto oggi a Palazzo Municipale l’Assistente capo della polizia di Stato Daniele Mauro che il 23 agosto dello scorso anno, nelle acque dello Stagnone “zona piscine naturali”, salvo la vita a una bambina di 4 anni. Il poliziotto, in forza alla sezione della squadra di Pg della Polizia di Stato presso la Procura di Marsala, era in barca con la figlia quando venne richiamato dalle persone presenti in un gommone dove si trovava una bambina in stato di incoscienza e cianotica poiché era rimasta per qualche minuto sott’acqua. Prontamente Daniele Mauro intervenne e, praticando il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca, consentì alla bambina di rimanere in vita e di raggiungere la …









