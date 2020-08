Marsala. Candidati sindaci a confronto il 18 settembre. L’iniziativa di don Fiorino

Un confronto pubblico tra i candidati sindaci di Marsala. E’ l’iniziativa della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico di Marsala, organizzata dall’Opera di Religione Mons. Gioacchino Di Leo, e diretta da don Francesco Fiorino, che invita fin d’ora, i candidati a sindaco di Marsala, a partecipare al confronto pubblico che si terrà nel tardo pomeriggio di venerdì 18 settembre 2020.

Il luogo dove si terrà l’incontro si comunicherà a tempo debito e ci si atterrà alle regole per prevenire il contagio dal COVID-19.

Prima di dare 10 minuti di tempo ciascuno ai candidati, verranno brevemente presentate le 20 proposte concrete per una “Nuova Marsala” messe nero su bianco dalla Scuola di formazione politica. I candidati a sindaco saranno invitati a sottoscrivere le suddette proposte per poi realizzarle nel mandato amministrativo quinquennale.













