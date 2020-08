Marsala, altri quattro casi di coronavirus in città 

Altri quattro casi di coronavirus a Marsala. La città guida la classifica della provincia, che conta diciannove casi in totale, con ben sei casi. Di questi, quattro si sono aggiunti nelle ultime 24 ore. Un’escalation che fa preoccupare le autorità sanitarie, Sindaco Di Girolamo in testa.

Il virus si diffonde tra i giovani, che sono i protagonisti di questa nuova fase di contagio. E ancora una volta il virus lo hanno preso in vacanza. Infatti tre dei quattro nuovi casi sono giovani appena rientrati dalle vacanze a Malta. Sono stati sottoposti all’isolamento obbligatorio per chi rientra da quel Paese, e poi al tampone.

Il quarto nuovo caso, invece, riguarda un uomo tornato dalla Svizzera. Anche lui ha effettuato il tampone dopo la quarantena.









