Lirio Abbate presenta oggi a Marsala “U siccu”, la storia di Matteo Messina Denaro

Oggi alle 19, al Complesso Monumentale San Pietro di Marsala, Lirio Abbate presenta U siccu. Matteo Messina Denaro: l’ultimo Capo dei Capi (Rizzoli). Con l’autore dialogano la professoressa Stefania Pellegrini e il giornalista Giacomo Di Girolamo. L’evento è organizzato dalla libreria Mondadori di Piazza della Repubblica.

È il 30 giugno 1988. Un giovane varca le porte del commissariato di Polizia di Castelvetrano, Trapani. Non è un nome noto alle forze dell’ordine, il suo. Il ragazzo, interrogato come persona informata sui fatti per un omicidio, dichiara di essere un agricoltore e di non avere nulla di rilevante da riferire sulle indagini. È molto magro, in paese lo chiamano u Siccu, lo sguardo è segnato da uno leggero strabismo.Sarà quella la prima e ultima volta in cui Matteo Messina Denaro, oggi il latitante più pericoloso d’Italia, incontra gli uomini in divisa. E parte proprio da quel giorno, …









